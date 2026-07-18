Bigaspor'da iç transfer sürüyor
3. Lig ekibi Bigaspor, sol bek Barış Emirhan Doğan ve orta saha oyuncusu Eren Akkaya ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, sol bek Barış Emirhan Doğan (25) ve orta saha oyuncusu Eren Akkaya (24) ile yeniden anlaşma sağladı.
Çanakkale temsilcisinden yapılan açıklamada, "Son iki sezondur mavi-beyaz formamızı başarıyla terleten futbolcularımız Barış Emirhan Doğan ve Eren Akkaya, kulübümüzle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımıza mavi-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı