BİDEV İzmir'de basketbol sahası yeniledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİDEV İzmir'de basketbol sahası yeniledi

AA - Halil Şahin - Spor
 - Güncelleme:
BİDEV İzmir'de basketbol sahası yeniledi

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çiğli Eğitim Parkı Basketbol Sahası'nı yeniledi.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çiğli Eğitim Parkı Basketbol Sahası'nı yeniledi.

BİDEV'den yapılan açıklamaya göre, sahanın açılış töreninde konuşan BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, TEGV'nin Türkiye'de çok önemli işler başardığını belirtti.

Yapılan işlerin Türkiye genelinde güven duygusu ve hassasiyet yarattığını kaydeden Arat, "Bizim de ana ilkelerimizden biri olan cumhuriyet ilkelerine bağlı evlatlar yetiştirmek hepimizin görevi. Biz de bir yolculuğa çıktık, benim de kurucusu ve mütevelli heyeti üyesi olduğum TEGV ile bu projeyi gerçekleştirmek çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından İbrahim Ortaç, Hasan Arat, Atakan Karakaplan, Ömer Bozer, Efe Aydan, Akın Suel, Celal Arısan, Jülide Sonat, Sami Baykal, Füsun Uysal, Handan Özbek, Hasan Tanyeri gibi basketbol dünyasının tanınmış isimleri, minik sporcularla birlikte basketbol oynadı.

Törene TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da katıldı.

AA / Halil Şahin - Spor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hasan Arat, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title