Fenerbahçe hafta başı son kararı verecek! Altay Bayındır ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın bıçak altına yatması gerekiyor. Milli eldivenin hemen mi yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı ise hafta başında netlik kazanacak.

Bel bölgesindeki ağrılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarılan Altay Bayındır'ın son durumu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

BEL AĞRILARI ŞİDDETLENDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon başından bu yana belinde ağrı hisseden Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerekiyor. Son dönemde ağrıları şiddetlenen deneyimli eldiven Ankaragücü karşısında bu yüzden forma giyemedi.

NE ZAMAN AMELİYAT OLACAĞI BELLİ OLUYOR

Milli kalecinin bıçak altına hemen mi yoksa sezon sonu mu yatacağı ise hafta başında belli olacak. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerle sözleşmesini uzatan Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin kalesini 40 maçta korudu.