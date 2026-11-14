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Beyzbol5 Genç Milli Takımı, İtalya'da tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

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Beyzbol5 Genç Milli Takımı, İtalya'da tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
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İtalya'da düzenlenen Beyzbol5 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 10'da 10 yapan Beyzbol5 Genç Milli Takımı, finalde Fransa'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla milliler, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya'da düzenlenen Beyzbol5 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, altın madalya kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Policoro kasabasındaki organizasyonda 10'da 10 yapan Beyzbol5 Genç Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada Macaristan, Ukrayna, Hollanda, Romanya, Litvanya, Moldova, Fransa, İspanya ve İtalya'yı 2-0 yenen milliler, set vermeden finale çıktı.

Finalde Fransa'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, "namağlup" altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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