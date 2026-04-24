AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda Beyza Nur Akkuş, ilk defa bronz madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden şampiyonada 65 kilo Beyza Nur Akkuş, ilk turu maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde ise UWW takımından Alina Kasabieva yenildi. Ancak bu sporcu finale çıkınca Akkuş, bronz madalya için minderde yer aldı. Bronz madalya için Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşılaştı. Güçlü rakibi karşısında oldukça iyi mücadele eden milli sporcu Akkuş, karşılaşmayı 4-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ÜLKEME MADALYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Beyza Nur Akkuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl 7'nci olmuştum. Bu sene hedefim şampiyonluktu ama olsun 3'üncülükle kapattım. Benim için zor bir mücadeleydi. Ülkeme madalya kazandırdığım için mutluyum. Federasyon başkanımız Taha Akgül, milli takım ve kulüp antrenörlerime, beni destekleyen tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En büyük destekçim aileme de buradan selamlar yolluyorum. Asıl hedefim, büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Adım adım ilerlediğimi düşünüyorum. Bu yıl üçüncü oldum, seneye Allah'ın izniyle kendimden final bekliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı