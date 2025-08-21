Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden organizasyonda kadınlar 65 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u 10-0 sayı tuşuyla yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Beyza Nur Akkuş, üçüncülük müsabakasında ise ABD'li rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
