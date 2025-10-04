Haberler

Beypazarı'nda Uluslararası Ultra Trail Koşusu Başladı

Beypazarı'nda Uluslararası Ultra Trail Koşusu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ultra Trail koşusunun ilk gününde, 550 sporcu zorlu parkurlarda mücadele etti. Farklı ülkelerden katılan atletler, Beypazarı'nın eşsiz doğası ve tarihi yollarında yer aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen 'Beypazarı Uluslararası Ultra Trail koşusunun ilk gün tamamlandı.

1. Beypazarı Uluslararası Ultra Trail maraton yarışmasına birçok ülkeden yarışmacı katıldı. Yarışma 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleşti. Bugün yapılan, Japonya, Çin, Tayvan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Almanya, Fransa ve İngiltere'den gelen toplam 550 sporcunun katıldığı etkinlikte, 250 atlet, 4 farklı parkurda, zorlu doğa koşullarında mücadele ettiler.

Katılımcılar, Beypazarı'nın vadilerinden, tarihi yollarına, yüksek rakımlı tepelerinden, taş konaklarına uzanan parkurlarda, hem dayanıklılıklarını hem de doğa sevgilerini sınadılar.

Yarışmanın ilk gününde ilçede renkli görüntüler yaşanırken, yerli ve yabancı sporcuların oluşturduğu kalabalık, Beypazarı'na hareketlilik kattı. Yarışmacılar yaşlarına göre 4 ayrı grupta ve farklı saatlerde yarıştılar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.