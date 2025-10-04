Beypazarı'nda Uluslararası Ultra Trail Koşusu Başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen 'Beypazarı Uluslararası Ultra Trail koşusunun ilk gün tamamlandı.

1. Beypazarı Uluslararası Ultra Trail maraton yarışmasına birçok ülkeden yarışmacı katıldı. Yarışma 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleşti. Bugün yapılan, Japonya, Çin, Tayvan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Almanya, Fransa ve İngiltere'den gelen toplam 550 sporcunun katıldığı etkinlikte, 250 atlet, 4 farklı parkurda, zorlu doğa koşullarında mücadele ettiler.

Katılımcılar, Beypazarı'nın vadilerinden, tarihi yollarına, yüksek rakımlı tepelerinden, taş konaklarına uzanan parkurlarda, hem dayanıklılıklarını hem de doğa sevgilerini sınadılar.

Yarışmanın ilk gününde ilçede renkli görüntüler yaşanırken, yerli ve yabancı sporcuların oluşturduğu kalabalık, Beypazarı'na hareketlilik kattı. Yarışmacılar yaşlarına göre 4 ayrı grupta ve farklı saatlerde yarıştılar. - ANKARA