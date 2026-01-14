Haberler

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

İnanç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirten Efe İnanç, "Mağlubiyetten sonra tebrik almak bardağın dolu tarafı. İyi mücadele ettik. Genç oyuncular için güzel bir fırsat. Çok kaliteli bir takıma karşı bir şeyler yapmaya çalışmak önemli. Doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Savunmada daha iyiydik. Hücumda çok doğru işler yaptığımız söylenemez. Oyuncular için fırsat maçıydı. Fred ile Talisca gibi üst seviyede oyunculara karşı nasıl reaksiyon vermeleri adına güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Kadrolarını geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan İnanç, "Bu sene ikinci ve üçüncü lig takımları adına biraz sancılı ve sıkıntılı geçiyor. Hem yetiştirmek hem de yarışmacı olmak istiyoruz. Kulübün daha ilerlemesi için kalitemizi arttırmamız lazım. O zaman ligde de hedeflerimiz artacak. Umarım bunu da ilerleyen zamanlarda sağlarız." diye konuştu.

