Beylikova'da Yaz Spor Okulunda Voleybol Branşı İlgi Görüyor
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Beylikova Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği yaz spor okulunda voleybol branşı, 450'e yakın öğrencinin katılımıyla ilgi görüyor. İlçedeki 25 kız, geleceğin başarılı sporcuları olmak için çalışıyor. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, voleybol yaz okulunu ziyaret ederek sporcularla sohbet etti ve antrenmanı izledi. Alp, ilçedeki kızların voleybol branşına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ve sporu geniş kesimlere yayma hedeflerine ulaştıklarını belirtti.
Beylikova Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin 4 branşta açtığı ve 450'e yakın öğrencinin katıldığı yaz spor okulunda voleybol branşı ilgi görüyor.
Voleybol yaz spor okulunda, ilçedeki 25 kız geleceğin başarılı sporcusu olmak için çalışıyor.
Beylikova Belediye Başkan Özkan Alp de Belediye Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren voleybol yaz okulunu ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Alp, bir süre antrenmanı izledi.
Alp, yaptığı açıklamada, ilçedeki kızların voleybol branşına yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporu geniş kesimlere yayma hedefine ulaştıklarını bildirdi.