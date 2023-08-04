Beylikova'da Yaz Spor Okulunda Voleybol Branşı İlgi Görüyor

Beylikova Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği yaz spor okulunda voleybol branşı, 450'e yakın öğrencinin katılımıyla ilgi görüyor. İlçedeki 25 kız, geleceğin başarılı sporcuları olmak için çalışıyor. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, voleybol yaz okulunu ziyaret ederek sporcularla sohbet etti ve antrenmanı izledi. Alp, ilçedeki kızların voleybol branşına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ve sporu geniş kesimlere yayma hedeflerine ulaştıklarını belirtti.