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Beylikdüzüspor'un altyapısında kadın antrenörler başarıya imza atıyor

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Beylikdüzüspor'un altyapısında minik takımın antrenörlüğünü yapan Mezgit Aykut ve Elihan Akgün, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Kulüp başkanı Metin Aydın, altyapıya getirdiği iki kadın antrenörün başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Beylikdüzüspor'un altyapısında minik takımın antrenörlüğünü yapan Mezgit Aykut ve Elihan Akgün gösterdikleri performansla erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Altyapıya büyük önem veren Beylikdüzüspor, minikler takımının başına iki kadın antrenör getirdi. Dünyanın önde gelen altyapılarından birisi olan Hollanda ekibi Ajax'ın altyapı modelini Beylikdüzüspor'da sürdürmek isteyen kulüp başkanı Metin Aydın, altyapıya getirdiği iki kadın teknik direktör Mizgit Aykut ve Elihan Akgüç başarılarıyla adlarından söz ettirmeye başladı. Kulüpte görev almaktan mutlu olduklarını ifade eden iki kadın antrenör, "Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok, yeter ki istesinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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