Beykoz'da Dünya Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla koşu etkinliği düzenlendi

Beykoz Belediyesince 26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla Mor Koşu etkinliği düzenlendi.

Beykoz Spor Ormanı'ndaki etkinliğe katılan 750 yarışmacı, 5,5 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Genel kategorinin yer almadığı yarışta, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59 ile 60 ve üzeri yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara kupa ve ödül verildi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da yarışta yer aldı. AASK sporcuları Hasan Hüseyin Kul, Ekrem Biçeroğlu ve Bekir Ümit Uğurlukan, organizasyonda ter döktü.

