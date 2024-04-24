Üye Girişi
Haberler

Beykoz Belediyespor, Rize Belediyespor'u farklı yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 56-33 yenerek galibiyet elde etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 56-33 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 27-14 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve farkı açan İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan 56-33 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Spor Rize Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title