Beykoz Belediyespor, Rize Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 15. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-30 mağlup etti. İlk yarıyı 19-14 önde kapatan Beykoz, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, maçtan 34-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
