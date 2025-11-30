Beykoz Belediyespor, Rize Belediyespor'u Deplasmanda Yendi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 15. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 34-30 mağlup etti. İlk yarıyı 19-14 önde kapatan Beykoz, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, maçtan 34-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor