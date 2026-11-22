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Beştepe Millet Ormanı'nda yapılan kaykay pistinde ilk kez bir yarışma düzenlendi.

Ülkede kaykay sporunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinlik, kaykay tutkunlarını bir araya getirdi. Büyükler, 16 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde yapılan yarışmaya katılan 47 sporcu, yeteneklerini sergiledi.

Büyük kadınlarda şampiyonluğa, Safa Merve Nalçacı ulaştı. Hatice Sena Yüce 2'nci, Meryem Zancir 3'üncü oldu.

Ferhat Eşe Gezer'in zirvede yer aldığı büyük erkeklerde Ahmet Eren Durmuş 2'nciliği, Can Berdan ise 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA