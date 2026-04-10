Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş’tan Benfica’ya transfer olan Rafa Silva, 12 maçta yalnızca 2 gol katkısı vererek eleştirilerin odağı haline gelirken, eski performansını aratıyor.

Beşiktaş’tan ayrılarak Benfica’ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz’de beklenen performansı gösteremedi. Deneyimli futbolcunun son durumu ülkesinde tartışma konusu oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIĞI OLAY OLMUŞTU

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen ve bu süreçte antrenmanlara çıkmamasıyla gündeme gelen Rafa Silva, Benfica’ya transfer olarak yeni bir sayfa açmıştı.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Portekizli yıldız, Benfica formasıyla çıktığı 12 maçta yalnızca 2 gol katkısı sağlayabildi. 32 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Portekiz basınında sert eleştirilere neden oldu.

BEŞİKTAŞ’TAKİ PERFORMANSIYLA KIYASLANIYOR

Rafa Silva’nın Beşiktaş kariyerinde sergilediği performans ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol ve 16 asist üreten oyuncunun, eski günlerinden uzak olduğu yorumları yapılıyor. Portekiz’de futbol kamuoyu, deneyimli oyuncunun düşüşünü konuşurken, Benfica’daki geleceği de tartışma konusu haline geldi.

Alper Kızıltepe
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi

Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Merkez Bankası, 2025'te 1 trilyon TL zarar etti

Merkez Bankası'ndan büyük zarar! Rakam öyle böyle değil
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Gazze'de 9 yaşındaki çocuk eğitim aldığı çadırda İsrail kurşunuyla öldürüldü

Boğaz düğümleyen kare! Eğitim aldığı çadırda katledildi
Nereden nereye! Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu

Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu