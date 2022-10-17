Beşiktaşlılar sakatlık haberiyle yıkıldı! Weghorst ve Ghezzal formaya hasret kalacak

Beşiktaş'a Trabzonspor karşılaşmasında ağrı hisseden Wout Weghorst ile maça devam edemeyen Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi. Hollandalı golcünün 10 gün sahalardan uzak kalması beklenirken, Cezayirli yıldızın geri dönme süresinin ise daha uzun olabileceği aktarıldı.

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yıldız futbolcular Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'in yapılan sağlık kontrolleri sonrası son durumları netlik kazandı.

İKİ FUTBOLCUDA DA GERİLME TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

WEGHORST VE GHEZZAL SAHALARDAN UZAK KALACAK

Hollandalı golcü Weghorst'un 10 gün kadar sahalardan uzak kalması beklenirken, Rachid Ghezzal için bu sürenin biraz daha uzun olması bekleniyor.