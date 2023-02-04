Beşiktaşlılar gözlerine inanamadı! N'Koudou'nun maçta giydiği formaya tepkiler çığ gibi

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede siyah-beyazlıların yıldızı N'Koudou'nun giydiği forma çok konuşuldu.

LOGOSUZ FORMA GİYDİ

Sivasspor karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'nun formasındaki eksiklik sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Yıldız ismin, giydiği formada Beşiktaş logosu yer almadı. Maçı izlerken bu durumu fark eden siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcunun logosuz formayla maça çıkmasını sert eleştirdi.

ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmada dikkat çeken başka bir ayrıntı ise 4 Eylül Stadyumu'nun zeminiydi. Oldukça kötü zeminde oynanan mücadele sık sık sakatlıklar nedeniyle durdu. Futbolcular topu kontrol etmekte zorlanırken karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş zeminle ilgili olarak, "Zemini incelemek önemli değil, saha şartları olumsuzdu." ifadelerini kullandı.