Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başkan Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez ile siyah-beyazlı erkek basketbol takımının genel menajeri Nedim Yücel de yer aldı.

Geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Arseven, Tükenmez ve Yücel, Hidayet Türkoğlu ile görüş ve düşüncelerini paylaştı.