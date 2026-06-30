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Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

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Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, beraberindeki heyetle TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret ederek geçen sezonu değerlendirdi.

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başkan Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez ile siyah-beyazlı erkek basketbol takımının genel menajeri Nedim Yücel de yer aldı.

Geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Arseven, Tükenmez ve Yücel, Hidayet Türkoğlu ile görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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