Haberler

Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Sakatlığı Hakkında Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, RAMS maçında sakatlanan futbolcusu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavisine başlandı.

RAMS Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon

Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin

Çiftçi bu üründen epey dertli: 200 TL altında olursa baraja dökerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.