Beşiktaşlı Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transfer oldu. 24 yaşındaki golcü oyuncu, yeni takımıyla resmi sözleşme imzaladı ve transfer TFF'ye bildirildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili çalışmalar da sürerken, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transferi resmiyet kazandı. Transfer görüşmelerinde bulunduğu için Lugano maçının kadrosuna dahil olmayan 24 yaşındaki golcü oyuncu, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gitti. Muleka, yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atarken, siyah-beyazlı ekip transferi TFF'ye bildirdi.