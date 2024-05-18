Üye Girişi
Haberler

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Hatayspor maçında gol attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Hatayspor maçında 127 gün sonra gol sevinci yaşadı. Fernandes, bu sezon 43 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Hatayspor maçıyla birlikte 127 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların ilk golünü 50. dakikada Portekizli futbolcu Gedson Fernandes kaydetti. Gedson bu golle birlikte 127 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında gol atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 43 mücadelede 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Hatayspor karşısında yedek kulübesinde başlayan Gedson, 46. dakikada Alex Chamberlain'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gedson Fernandes Hatayspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title