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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan kaza sonrası saldırıya uğradı

Spor Haberleri

Bakırköy'de maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan darbedildi. Yaralı futbolcu hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Bakırköy'de, maddi hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada çıkan kavgada darbedildi. Yaralı futbolcu, hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren F.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde seyir halinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.  Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Emrecan Uzunhan kavga Spor Haberler

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