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Beşiktaşlı Futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Spor Haberleri

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın Bakırköy'de trafik kazası sonrası darbedildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bakırköy'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayı gören Yunus Adıgüzel, "Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar" dedi.

O ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kennedy Caddesi Emrecan Uzunhan Spor Haberler

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