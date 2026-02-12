Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Ata Özbek ameliyat edildi
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Ata Özbek, parmağındaki çıkık nedeniyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Ata Özbek'in Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından parmağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor