Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Ata Özbek ameliyat edildi

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ahmet Ata Özbek, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Ata Özbek'in Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından parmağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.