Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçına hazır

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve duran top çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı