Haberler

Basketbol Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk maçında A. Efes'i 91-82 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maç, Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk maçında Beşiktaş, sahasında A. Efes'i 91-82 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Beşiktaş: Yiğit Arslan 8, Dotson 11, Mathews 12, Kamagate 10, Morgan 10, Anthony Brown 9, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Vitto Brown 7, Thomas 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

A. Efes: Loyd 13, PJ Dozier 24, Poirier 7, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Lee 4, Swider 10, Jones 2, Şehmus Hazer 3, Erkan Yılmaz 3

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 23-20

Devre: 53-39

3. Periyot: 71-59 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!