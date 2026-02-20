Basketbol Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş
Beşiktaş, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk maçında A. Efes'i 91-82 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maç, Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis
Beşiktaş: Yiğit Arslan 8, Dotson 11, Mathews 12, Kamagate 10, Morgan 10, Anthony Brown 9, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Vitto Brown 7, Thomas 4
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
A. Efes: Loyd 13, PJ Dozier 24, Poirier 7, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Lee 4, Swider 10, Jones 2, Şehmus Hazer 3, Erkan Yılmaz 3
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 23-20
Devre: 53-39
3. Periyot: 71-59 - İSTANBUL