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Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, dev derbi öncesinde ezeli rakibinin futbolcusu Yunus Akgün'ün siyah-beyazlı takıma hakaret içeren paylaşımı nedeniyle TFF'ye şikayette bulunacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak dev derbi öncesinde çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

YUNUS AKGÜN'Ü ŞİKAYET EDECEKLER

Siyah beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek. Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.

SEBEBİ BEŞİKTAŞ'A HAKARET

Beşiktaş, Yunus Akgün hakkında sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Instagram hesabından siyah-beyazlılara yönelik hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan derbi karşılaşması 28 Ekim pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün Antalyaspor Beşiktaş Futbol Spor

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Yorumlar (3)

Alpingo Bey:

İyi futbolcu ama Ahlak eksik

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man over:

Kendi taraftarına şirin görünmek için şaklabanlık yapanlar bazen haddini aşabiliyor. Sonra diyorlar ki milli takımda neden takımcılık,ayrımcılık var.Sen gidip asırlık camiaya terbiyesizlik yaparsan,milli formayı giysen bile küfür yer,desteklenmezsin.

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ilker oymak:

Namussuz Bjk ??????

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