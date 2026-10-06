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Beşiktaş yönetiminde yer alan Gültekin, şampiyonluk umudunu dile getirdi

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Beşiktaş yönetiminde yer alan Gültekin, şampiyonluk umudunu dile getirdi
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Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetimine giren Ziya Fırat Gültekin, takımın iyi olduğunu belirterek şampiyonluk umudunu dile getirdi. Gültekin, yeni yönetimin ana hedeflerinden birinin amatör şubeler olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesinde yer alan isimlerden Ziya Fırat Gültekin, "Futbolda takımımız çok iyi. Taraftarımız ve futbolcularımızın morali yerinde. Umudumuz şampiyon olmak" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Ziya Fırat Gültekin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Asıl amaçlarının siyah-beyazlı camiaya hizmet etmek olduğunu aktaran Gültekin, "Bu sene zaten Başkanımız Serdal Adalı'nın takdiriyle Beşiktaş Futbol A.Ş.'de görev yapıyordum. Şimdi de yönetim kurulunda yer alacağım. Ben bu duruma bir bayrak yarışı diyorum. Eski yöneticilerimizden devraldığımız bayrağı, inşallah daha da iyi yerlere taşıyacağız. Taraftarımız ve futbolcularımızın morali yerinde. Biz de onlara elimizden geldiğince yönetsel konularda destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Daha enerjik ve daha disiplinli olmayı hedefleyeceğiz"

Mayıs 2028'de gerçekleşecek olağan seçimlere kadar hedeflerinin özellikle mali açıdan iyi bir dönem geçirmek olduğunu dile getiren Ziya Fırat Gültekin, "Gündemimizde birçok konu var. Zamanla her başlık adına çalışmalarımız olacak. Futbolda takımımız çok iyi. Şimdi yönetime benimle birlikte yeni dahil olan arkadaşlarımız oldu. Daha enerjik ve daha disiplinli olmayı hedefleyeceğiz. Olağan seçimlere kalan yaklaşık 1.5 seneyi iyi geçirirsek umudumuz şampiyon olmak. Malum yurt dışı maçlarımız da başladı. Onlarla birlikte başarılı sonuçlara imza atacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde amatör şubelere yatırımlarının çoğalacağını söyleyen Beşiktaşlı yönetici Gültekin, "Yeni yönetimin ana hedeflerinden bir tanesi de amatör şubeler olacak. Futbol amiral gemimiz ama diğer branşlar da bizler için çok önemli. Malum, basketboldaki başarılarımızı da görüyorsunuz. Tabii her şubede başarılı olmak adına çalışmalarımız olacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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