Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Arseven, TOFAŞ maçının hakemine tepki gösterdi Açıklaması

Beşiktaş Kulübünün basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı 73-72 yendikleri maçta ciddi hakem hataları olduğunu ileri sürdü.

Özkan Arseven, iç sahada TOFAŞ'ı 73-72 mağlup ettikleri maçın ardından siyah-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada ciddi hakem hataları olduğunu iddia eden Arseven, "Bugün kazandık. Skor tabelası ortada ama buna rağmen ciddi hakem hatalarını konuşuyoruz. Bu da meselenin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Kazanınca susmamızı bekleyenlere kötü haberim var. Kollanmak istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic yalnız değildir"

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yalnız olmadığını kaydeden Arseven, "İki yıl önce sosyal medyada yazılanlar var. Bugün sahaya yansıyan soru işaretleri var. Bunların hepsi tesadüf diyorsak, o zaman herkes aklını oyuna versin ve maçı tekrar izlesin. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic yalnız değildir. Hocamızın arkasındayız. Beşiktaş'ın emeğini, alın terini kimseye yedirmeyiz. Bu ligde herkes için eşit, şeffaf ve adil bir yönetim istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok. Zaten Beşiktaş'a fazlası yakışmaz." diye konuştu.

Arseven, yayıncı kuruluşun Dusan Alimpijevic'in açıklamalarını bilinçli bir şekilde çevirmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yayıncı kuruluşun, başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in maç sonu açıklamalarını bilinçli şekilde çevirmemesi kabul edilemez. Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir. Kazanmış bir takımın hocasının sözlerini sansürlemek, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını gasbetmektir. Yayıncı kuruluşun görevi gerçeği filtrelemek değil, olduğu gibi aktarmaktır. İşine gelmeyeni çevirmeyip, işine geleni ön plana çıkarmak tarafsızlık değil, çifte standarttır. Altını çiziyoruz. Beşiktaş kimseye algı yaptırmaz, kimsenin de algısına teslim olmaz. Sahada olduğu kadar mikrofon başında da adalet istiyoruz. Beşiktaş karşıtı algı ilk değildi ama artık son bulsun. Bu iş burada kapanmaz, biz notumuzu aldık."