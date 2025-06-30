Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı

Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı
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Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı
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Beşiktaş, Benfica'da forma giyen sol bek David Jurasek'i kadrosuna kiralık olarak dahil ettiğini duyurdu. Transferin duyurusu, babasının her sözüne onay veren minik bir Beşiktaş taraftarının videosundan esinlenilen esprili bir paylaşımla yapıldı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Çek sol bek David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

MİNİK TARAFTARIN VİDEOSUYLA PAYLAŞTILAR

Kulüpten yapılan açıklamada, Jurasek'in transferi için Benfica ile kiralık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Transferin detaylarına yer verilmese de satın alma opsiyonunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz sezon Almanya'nın Hoffenheim ekibinde kiralık olarak forma giyen David Jurasek, tüm kulvarlarda toplam 22 maçta görev aldı.

Öte yandan Jurasek'in transferiyle ilgili kulüp hesabından esprili bir video paylaşıldı. Babasının her sözüne kafa sallayan minik bir Beşiktaşlının videosundan esinlenin paylaşım, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadi:

Aziz başkanı Fevev şampiyone

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Çöpleri toplamaya başladı yine jimnastik klubü…

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