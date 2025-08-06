Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi

Süper Lig devi Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'de mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Ndidi için Leicester City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılar, yeni transferini İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Ndidi'nin, 7 Ağustos Perşembe günü sabaha karşı 05:00'te İstanbul'da olması bekleniyor. Wilfred Ndidi'nin İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında imzayı atması bekleniyor.

BONSERVİSİ 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Nijeryalı orta sahaya ödeyeceği bonservis de belli oldu. Siyah-beyazlıların, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euroluk ödeme yapacak. Ayrıca oyuncuya da yıllık 4 milyon euro'ya yakın maaş verecek.