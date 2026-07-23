Haberler

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı 1-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı 1-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Yeni sezona bu müsabakayla başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle kazanarak 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş sağladı.

Kartal, turun rövanşını 30 Temmuz tarihinde deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş, Slovakya kampında ise 6 hazırlık maçı oynamıştı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasının ilkinde Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

Özgür Özel'e şok suçlama: Giderayak resmen hırsızlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

Yasağı dinlemedi, bedelini canıyla ödedi
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Diyarbakır'da korkutan yangın: Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Bir kentimiz ayakta! Alevler evlerin eşiğine kadar geldi

Midtjylland Teknik Direktörü Tullberg, Beşiktaş tribünlerini öve öve bitiremedi

Beşiktaş taraftarı için söylediği şey bomba
Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın boyutu anbean güvenlik kamerasında
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"