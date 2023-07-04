Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ederek akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular koşularla başladı ve ardından minyatür kale maçı oynadılar. Bazı oyuncuların tedavileri devam ederken, bazıları ise izinliydi.