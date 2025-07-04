Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Avusturya'da Devam Ediyor

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giderek Bad Erlach'ta ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 30 dakika sürdü ve kuvvet ile koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

WIENER Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giden Beşiktaş, kamptaki ilk idmanını akşam saatlerinde yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bad Erlach kasabasında salonda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan idman, egzersizlerin ardından kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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