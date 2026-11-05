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Beşiktaş yarın EuroLeague'de Zalgiris'i saat 20.00'de ağırlayacak

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın saat 20.00'de Zalgiris'i ağırlayacak. Son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen siyah-beyazlı takım, üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı basketbol takımı, ikinci kez yer aldığı ligde bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.

Zalgiris ise 5 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyonda son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen Beşiktaş, Litvanya temsilcisini de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde 34. maç

Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol Avrupa Ligi'nde 34. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.

Kaynak: AA
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