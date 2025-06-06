Beşiktaş Yarı Finale A. Efes'e Yenildi

Beşiktaş Yarı Finale A. Efes'e Yenildi
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Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, A. Efes'i 90-87 mağlup oldu. İkinci maç 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı A. Efes'e 90-87 mağlup oldu. Serinin ikinci maçı 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Allman 11, Plavsic 4, Mathews 11, Needham 14, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 7, Morgan 5, Sleva 22, Terry

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

A. Efes : Nwora 9, Larkin 35, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Ercan Osmani 1, Oturu 7, Erkan Yılmaz 7, Willis 3

Başantrenör: Luca Banchi

1. Periyot: 24-26 (A. Efes lehine)

Devre: 46-50 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 71-68 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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