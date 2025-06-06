Beşiktaş Yarı Finale A. Efes'e Yenildi
Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, A. Efes'i 90-87 mağlup oldu. İkinci maç 8 Haziran Pazar günü oynanacak.
Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı A. Efes'e 90-87 mağlup oldu. Serinin ikinci maçı 8 Haziran Pazar günü oynanacak.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş: Allman 11, Plavsic 4, Mathews 11, Needham 14, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 7, Morgan 5, Sleva 22, Terry
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
A. Efes : Nwora 9, Larkin 35, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Ercan Osmani 1, Oturu 7, Erkan Yılmaz 7, Willis 3
Başantrenör: Luca Banchi
1. Periyot: 24-26 (A. Efes lehine)
Devre: 46-50 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 71-68 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL