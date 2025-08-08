Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
Beşiktaş, sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın Sırbistan Ligi ekibi FK Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı.
Süper Lig devi Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu olan Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan Ligi ekiplerinden FK Novi Pazar'a kiraladı.
1 YILLIĞINA KİRALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Genç futbolcu Yakup Arda Kılıç, geride kalan sezonda Siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.