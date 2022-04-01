Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftarlara açık antrenman gerçekleştirdi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Vodafone Park'ta taraftarlarının önünde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde basına açık olarak yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Dar alanda yan top çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, yarım sahada uygulanan taktik programla antrenmanı tamamladı. Milli takımlarından dönen Cyle Larin ile Atiba Hutchinson, çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak ve hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek.