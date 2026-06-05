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Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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