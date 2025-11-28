Haberler

Beşiktaş ve Trabzonspor, Coca-Cola'nın Sponsorluk Teklifini Reddetti

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini belirterek, toplumsal hassasiyetlere duyarsız kalamayacaklarını ifade etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da benzer bir şekilde bu teklifi reddettiklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Fora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün toplum hassasiyetlerine duyarsız kalamayacağına vurgu yaparak, "Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadeleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
