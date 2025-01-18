Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Ayrıntılar ortaya çıktı! İşte Gazze'deki ateşkese ilişkin tüm detaylar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha

Beşiktaş ve Samsunspor 0-0 Beraber Kaldı

Beşiktaş ve Samsunspor 0-0 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanatta Rashica'nın yerden içeri çevirdiği topu alan Joao Mario'nun penaltı noktası gerisinde vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

63. dakikada Muçi'nin sol kanatta rakibin geçip ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Rashica'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

64. dakikada Rick van Drongelen, ceza yayı sağ tarafında Immobile'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

69. dakikada sol kanattan Muçi'nin pasında topla buluşan Rafa Silva ceza sahası içinde karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

78. dakikada Rashica'nın sağ taraftan ortasında arka direkte Muçi topu kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Dimata'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ercan Kara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.

90+7. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ tarafında ortasında arka direkte Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda Schindler meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati (Semih Kılıçsoy dk. 82), Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario (Muçi dk. 60), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham (Dimata dk. 75), Muja (Yunus Emre Çift dk. 67), Holse (Celil Yüksel dk. 86), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 86), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 75)

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Rick van Drongelen (dk. 64) (Samsunspor)

Sarı kart: Dimata (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Galatasaray maçı sonrası hiç yapmadığı bir şey yaptı
img

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
img

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı

Nefes kesen maçta kazanan yok
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.