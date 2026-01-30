Haberler

Beşiktaş ile Konyaspor 50. randevuda

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 49 maçta Beşiktaş 28, Konyaspor ise 7 galibiyet aldı. Beşiktaş ev sahibi olduğu maçlarda üstün bir performans sergileyerek 18 galibiyet elde etti.

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı futbol takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

Beşiktaş sahasında üstün

Siyah-beyazlı takım, ev sahibi ünvanıyla Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi olduğu maçlarda rakip filelere 57 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyetine imza attı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
