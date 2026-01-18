Haberler

Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Beşiktaş'ın 37 galibiyeti bulunurken, Kayserispor'un 12 galibiyeti var. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.

Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi

Gecenin tek güzel haberini verdi