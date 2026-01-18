Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda
Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Beşiktaş'ın 37 galibiyeti bulunurken, Kayserispor'un 12 galibiyeti var. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.
Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.
Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.
İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.