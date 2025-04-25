Beşiktaş ve Hatayspor İlk Yarıda 1-1 Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 berabere tamamladı. Hatayspor'dan Abdulkadir Parmak'ın 20. dakikada attığı gole Beşiktaş'tan Immobile'nin 36. dakikada penaltıdan attığı golle cevap geldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu, Immobile
Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Strandberg
Goller: Dk. 20 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor ), Dk. 36 Immobile (Penaltıdan) ( Beşiktaş )
Sarı kart: Dk. 38 Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
5. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in ceza sahası dışında sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta, top uzak direk dibinden dışarı çıktı.
13. dakika Hatayspor savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson Fernandes'in ceza yayının içinden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in savunma arasına attığı ara pasına hareketlenen Immobile'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada konuk ekip atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten dönerken, pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba, pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir Parmak'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
36. dakikada siyah-beyazlılar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Immobile, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.