Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş ve Eyüpspor, Süper Lig'de İlk Randevuda Karşılaşıyor

Beşiktaş ve Eyüpspor, Süper Lig'de İlk Randevuda Karşılaşıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile ilk kez karşılaşıyor. Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu İtalyan futbolcu Ciro Immobile, bu maçta dikkat çekecek. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Eyüpspor ile ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Zorbay Küçük düdük çalacak. Eflatun-sarılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de ilk randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce İstanbul Ligi'nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kartal'ın en golcüsü Immobile

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile attığı gollerle takımın en golü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 müsabakada 7 kez rakip fileleri sarstı. Süper Lig'de 3 golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarında 2, TFF Süper Kupa'da da 2 gol kaydetti.

Tek eksik Necip Uysal

Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş'ta tek eksik takım kaptanlarından Necip Uysal bulunuyor. Çapraz bağ yırtığı bulunan tecrübeli futbolcunun sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmiyor.

Giovanni van Bronckhorst, Mert Günok'tan vazgeçmiyor

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 7 resmi müsabakada da kalede Mert Günok'a görev verdi. Tecrübeli eldiven, Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa olmak üzere 7 mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Masuaku ve Musrati sınırında

Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku ve orta saha oyuncusu Al Musrati, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Eyüpspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Ciro Immobile Eyüpspor Beşiktaş istanbul 3-sayfa Futbol Tüpraş Spor

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

Yıldız futbolcunun büyükannesi böyle meydan okudu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });