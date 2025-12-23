Haberler

Beşiktaş ve Elazığspor U16 takımları, dostluk maçında karşılaştı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 'İyiliğe kanat aç' projesi kapsamında düzenlenen dostluk maçında, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş ve Seza Çimento Elazığspor'un 16 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Elazığspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Centilmenlik ve dostluk havası içerisinde oynanan karşılaşmada, ev sahibi Seza Çimento Elazığspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Skorun ön planda olmadığı mücadelede, genç futbolcuların sergilediği mücadele ve fair-play anlayışı takdir topladı. Karşılaşma boyunca tribünlerde yer alan taraftarlar, her iki takım lehine tezahüratlarda bulunarak dostluk mesajları verdi. Renkli görüntülere sahne olan maç, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Müsabakayı Vali yardımcıları Ömer Faruk Ateş ve Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ile Beşiktaş Kulübü yöneticilerinin eşleri ve çok sayıda kurum temsilcisi protokol tribününden takip etti.

