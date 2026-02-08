Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak puanını arttırdı. Maçta Güven Yalçın ve Orkun Kökçü, Beşiktaş'ı temsil eden goller atarken, Alanyaspor'un gollerini ise Güven Yalçın ve Oh kaydetti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Emin Tuğral, Murat Temel

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Murillo), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 88 Salih Uçan), Cengiz Ünder (Dk. 88 Rashica), Cerny (Dk. 78 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 83 Fatih Aksoy), Ruan (Dk. 83 Enes Keskin), Hagi (Dk. 62 Meschak), Hwang (Dk. 73 Efecan Karaca), Güven Yalçın (Dk. 62 Mounie)

Goller: Dk. 9 ve 16 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 33 Orkun Kökçü (Penaltıdan), Dk. 53 Oh ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 1 Cerny, Dk. 44 Oh ( Beşiktaş ), Dk. 45+2 Joao Pereira (Teknik direktör), Dk. 64 Ertuğrul Taşkıran (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Lima, Dk. 85 Victor, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular