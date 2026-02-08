Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Emin Tuğral, Murat Temel

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Murillo), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 88 Salih Uçan), Cengiz Ünder (Dk. 88 Rashica), Cerny (Dk. 78 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 83 Fatih Aksoy), Ruan (Dk. 83 Enes Keskin), Hagi (Dk. 62 Meschak), Hwang (Dk. 73 Efecan Karaca), Güven Yalçın (Dk. 62 Mounie)

Goller: Dk. 9 ve 16 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 33 Orkun Kökçü (Penaltıdan), Dk. 53 Oh ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 1 Cerny, Dk. 44 Oh ( Beşiktaş ), Dk. 45+2 Joao Pereira (Teknik direktör), Dk. 64 Ertuğrul Taşkıran (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Lima, Dk. 85 Victor, Dk. 90+4 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.