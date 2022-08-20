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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanı, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Fatih Karagümrük Valerien Ismael Beşiktaş Spor Haberler

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