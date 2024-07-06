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Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçında berabere kaldı

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Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk 11'iyle başladı. Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.

Siyah-beyazlılar maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor ise hazırlık maçına Übeyd Adıyaman, Titebah, Mustafa Eser, Glumac, Serkan Göksu, Doğukan Saral, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Melih Okutan, Bardhi, Batuhan Çelik 11'iyle müsabakada yer aldı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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