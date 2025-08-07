Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla Dublin'de mücadele edecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak St. Patrick's- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tallaght

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
